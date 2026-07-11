Entrevue Faits divers

Un jeune homme tué à coups de couteau dans le XVIIIe arrondissement

11 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault

Une victime a succombé à plusieurs coups de couteau boulevard Ornano. L’auteur présumé reste introuvable.

Un jeune homme tué à coups de couteau dans le XVIIIe arrondissement
Un jeune homme tué à coups de couteau dans le XVIIIe arrondissement

Un jeune homme a été tué à coups de couteau dans le XVIIIe arrondissement de Paris ce jeudi 10 juillet. L’agression s’est produite au 47, boulevard Ornano. La victime a reçu plusieurs coups qui lui ont été fatals.

L’auteur toujours recherché

L’auteur présumé des faits a pris la fuite après l’attaque. Les forces de l’ordre le recherchent activement. Les circonstances exactes du drame restent à éclaircir.

Le boulevard Ornano, axe très fréquenté du nord de la capitale, a été le théâtre de cette violente agression. Les enquêteurs du 2e district de police judiciaire ont été saisis de l’affaire. Aucun interpellation n’a encore eu lieu à ce stade.

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