Un jeune homme tué à coups de couteau dans le XVIIIe arrondissement

Un jeune homme a été tué à coups de couteau dans le XVIIIe arrondissement de Paris ce jeudi 10 juillet. L’agression s’est produite au 47, boulevard Ornano. La victime a reçu plusieurs coups qui lui ont été fatals.

L’auteur toujours recherché

L’auteur présumé des faits a pris la fuite après l’attaque. Les forces de l’ordre le recherchent activement. Les circonstances exactes du drame restent à éclaircir.

Le boulevard Ornano, axe très fréquenté du nord de la capitale, a été le théâtre de cette violente agression. Les enquêteurs du 2e district de police judiciaire ont été saisis de l’affaire. Aucun interpellation n’a encore eu lieu à ce stade.