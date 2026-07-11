Assassinat de Charlie Kirk : le procès se décidera en septembre

Tyler Robinson, accusé d’avoir tué Charlie Kirk lors d’un rassemblement universitaire en septembre 2025, risque la peine capitale. La défense n’a pas encore indiqué sa stratégie.

L’organisation du procès de Tyler Robinson, accusé d’avoir assassiné Charlie Kirk, sera tranchée en septembre prochain. Le jeune homme de 23 ans est poursuivi pour avoir tué d’une balle dans le cou le commentateur conservateur lors d’un rassemblement sur un campus universitaire le 10 septembre 2025. L’affaire avait provoqué une onde de choc dans le paysage politique américain.

Une stratégie de défense encore floue

Tyler Robinson encourt la peine de mort. Sa défense garde le silence sur la stratégie à adopter et n’a toujours pas communiqué s’il compte plaider coupable. Cette incertitude maintient les observateurs dans l’expectative.

La décision de septembre fixera le cadre judiciaire de cette affaire sensible. Les autorités devront déterminer les modalités d’un procès qui s’annonce suivi de près par l’opinion publique américaine, dix mois après les faits.