Marine Le Pen attend le verdict de son procès en appel ce mardi

La présidente du RN connaîtra mardi la décision de la justice dans l’affaire des assistants parlementaires. Un verdict déterminant pour son avenir politique.

Marine Le Pen et l’état-major du Rassemblement national sont dans l’attente du verdict de la cour d’appel de Paris ce mardi, dans le dossier des assistants parlementaires du Front national. Cette décision judiciaire revêt une importance capitale pour la dirigante patriote, dont l’avenir politique dépend largement de l’issue de cette affaire. Au sein de la direction du parti, les responsables affichent des sentiments partagés, oscillant entre l’espoir d’une décision clémente et la résignation face à une possible condamnation.

Une peine d’inéligibilité en ligne de mire

L’enjeu principal réside dans une éventuelle peine d’inéligibilité qui pourrait frapper Marine Le Pen. Une telle sanction compromettrait ses ambitions présidentielles pour 2027 et bouleverserait la stratégie du RN à moyen terme et conduira le président du parti Jordan Bardella a être candidat à l’élection présidentielle. Le parti fait face à cette échéance judiciaire dans un climat d’incertitude, alors que sa dirigeante a multiplié les déplacements et les prises de parole ces dernières semaines.

Un dossier vieux de près de vingt ans

La cour d’appel doit se prononcer sur les accusations d’emplois fictifs d’assistants parlementaires européens entre 2004 et 2016. Marine Le Pen avait déjà été condamnée en première instance, une décision qu’elle avait contestée en faisant appel. Le verdict attendu mardi dira si elle pourra poursuivre sa carrière politique sans entrave ou si elle devra affronter des restrictions majeures dans les années à venir.