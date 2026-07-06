Les députés socialistes refusent de voter la motion de censure écologiste

Le groupe PS à l’Assemblée se démarque d’Olivier Faure et renonce à soutenir le texte des Écologistes sur la canicule.

Le groupe socialiste à l’Assemblée nationale a annoncé lundi 6 juillet qu’il ne soutiendrait pas la motion de censure déposée par les Écologistes contre le gouvernement. Ce texte vise à sanctionner l’exécutif pour son impréparation face au changement climatique et aux épisodes caniculaires. La décision marque une rupture avec la position affichée la veille par Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, qui avait déclaré dimanche qu’il voterait personnellement en faveur de cette motion.

Divergence entre Faure et ses députés

Dans un communiqué diffusé lundi, les députés PS reconnaissent partager la colère contre l’inaction climatique d’Emmanuel Macron. Ils estiment toutefois que les Français attendent des solutions concrètes plutôt qu’une nouvelle crise politique. Cette divergence entre le chef du parti et son groupe parlementaire illustre les tensions internes au PS sur la stratégie à adopter face au gouvernement. Sans le soutien des socialistes ni celui du Rassemblement national, la motion n’a aucune chance d’atteindre les 289 voix nécessaires pour renverser l’exécutif.

L’initiative des Écologistes visait à mettre en lumière les failles de la politique climatique du gouvernement à l’heure où la France subit des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Le refus des députés socialistes de suivre leur Premier secrétaire témoigne d’un choix tactique visant à éviter une instabilité politique jugée contre-productive. Cette motion de censure sera examinée ce lundi à l’Assemblée nationale sans espoir réel d’aboutir.