Édouard Philippe promet des « efforts » et place l’école au cœur de sa campagne pour 2027

Le maire du Havre a officiellement lancé sa campagne présidentielle dimanche lors d’un meeting organisé à l’Adidas Arena, à Paris. Devant plusieurs milliers de sympathisants, le président d’Horizons a estimé que la France pouvait retrouver une trajectoire positive à condition de « dire la vérité » aux Français et de respecter les engagements pris. Il a appelé à un « effort collectif » pour, selon ses mots, reprendre en main le destin du pays.

L’ancien Premier ministre a défendu un programme reposant sur des réformes qu’il juge indispensables. Il a assuré vouloir répartir les efforts dans la durée tout en protégeant les salariés modestes, les ouvriers et les travailleurs indépendants. En revanche, il a indiqué que les retraités devraient davantage participer au financement du modèle social et que la durée du travail devrait être allongée. Il a également appelé l’État et les collectivités à réduire leurs dépenses.

L’école érigée en priorité

Sur le volet éducatif, Édouard Philippe a promis une réforme d’ampleur de l’école, qu’il présente comme le principal levier du redressement du pays. Il souhaite replacer l’élève au centre du système éducatif et engager une transformation qu’il qualifie de majeure.

Le candidat a notamment proposé la création d’un dispositif de soutien scolaire accessible à tous les élèves, associant des assistants fondés sur l’intelligence artificielle à des équipes d’enseignants, d’anciens professeurs et d’étudiants volontaires. Cette mesure figure parmi les premières orientations dévoilées de son projet pour l’élection présidentielle de 2027.