La Chine renforce sa présence dans l’espace avec le lancement d’un nouveau groupe de satellites

La Chine a procédé au lancement d’un nouveau groupe de satellites, destiné à intégrer sa constellation commerciale en orbite basse baptisée Spacesail Constellation. L’opération, menée avec succès, s’inscrit dans les ambitions croissantes de Pékin de développer ses capacités spatiales.

Selon les médias d’État chinois, les satellites ont été lancés samedi depuis le centre spatial de Taiyuan, situé dans la province du Shanxi, dans le nord du pays. Le décollage a été effectué à l’aide d’une fusée porteuse Longue Marche-6 modifiée.

L’agence de presse officielle Xinhua a indiqué que les satellites avaient atteint leur orbite prédéfinie avec succès. Ils viendront renforcer la constellation Spacesail, un vaste réseau de satellites commerciaux en orbite basse développé par la Chine pour fournir divers services de communication et de connectivité.

Le programme Spacesail s’inscrit dans la stratégie chinoise visant à accroître sa présence dans le secteur des infrastructures spatiales commerciales, un domaine marqué par une concurrence internationale de plus en plus intense.

Ce lancement constitue également une étape symbolique pour le programme spatial chinois. Il s’agit de la 655ᵉ mission réalisée par une fusée de la famille Longue Marche, pilier des activités de lancement de la Chine depuis plusieurs décennies.

En multipliant les déploiements de satellites en orbite basse, Pékin poursuit son objectif de renforcer son autonomie technologique et de consolider sa position parmi les principales puissances spatiales mondiales.