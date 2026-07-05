Moscou accuse Kiev d’avoir refusé un cessez-le-feu pour récupérer les corps de soldats ukrainiens

La Russie a affirmé dimanche que l’Ukraine avait rejeté une proposition de cessez-le-feu local destinée à permettre la remise des corps de militaires ukrainiens tombés au combat dans la ville de Kostiantynivka, dans l’est du pays. À ce stade, les autorités ukrainiennes n’ont pas réagi publiquement à ces accusations.

Selon le ministère russe de la Défense, Moscou avait proposé une trêve de six heures à Kostiantynivka et dans ses environs afin de faciliter les opérations de récupération et de transfert des dépouilles des soldats ukrainiens. La Russie affirme avoir fixé à Kiev une échéance jusqu’à 9 heures GMT dimanche pour répondre à cette proposition.

Cette annonce intervient deux jours après que des commandants militaires russes ont informé le président Vladimir Poutine que les forces russes avaient pris le contrôle de Kostiantynivka. L’Ukraine conteste toutefois cette version des faits, assurant que ses troupes conservent le contrôle de la ville.

Kostiantynivka constitue un objectif stratégique majeur pour Moscou dans la région de Donetsk. Sa prise renforcerait la position des forces russes dans l’est de l’Ukraine, où les combats restent particulièrement intenses.

Le ministère ukrainien de la Défense et l’état-major des forces armées n’ont pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations de Reuters concernant les déclarations russes. En l’absence de réaction officielle de Kiev, les affirmations de Moscou n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Cette nouvelle passe d’armes intervient alors que les affrontements se poursuivent sur plusieurs fronts, malgré les appels répétés de la communauté internationale en faveur de mesures humanitaires visant notamment à faciliter l’évacuation des blessés et la restitution des corps des soldats tués au combat.