F1 – Charles Leclerc remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne devant George Russell et Lewis Hamilton

Ce dimanche, Charles Leclerc a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone devant George Russell et Lewis Hamilton. Parti deuxième derrière Kimi Antonelli, le pilote Ferrari a pris la tête dès les premiers instants, alors que Lewis Hamilton s’installait provisoirement dans le sillage de son coéquipier. Antonelli, pourtant en pole position, a perdu l’avantage au départ et s’est retrouvé sous pression dans le premier relais.

Hamilton pénalisé, Ferrari garde la main

Lewis Hamilton a rapidement été placé sous enquête pour un faux départ. La sanction est tombée ensuite : cinq secondes de pénalité. Le Britannique a dû les purger lors de son arrêt, ce qui a cassé sa course au moment où Ferrari occupait les premières positions. Leclerc, lui, a gardé le contrôle en tête, avec une avance suffisante pour gérer les arrêts et les neutralisations.

Antonelli perd gros après un problème mécanique

Kimi Antonelli est revenu dans la course après les premiers arrêts et semblait encore capable de menacer Leclerc. Mais tout a basculé dans le dernier tiers de la course. Le pilote Mercedes a été ralenti par un problème sur l’avant gauche, puis par une direction dégradée. Son arrêt a été long, il a chuté dans le classement et a ensuite reçu cinq secondes de pénalité pour limites de piste. Il a finalement terminé hors des points, à la seizième place.

Verstappen sort, Russell gagne une place

La fin de course a été figée par la sortie de piste de Max Verstappen à Stowe au 48e tour. La voiture de sécurité est entrée en piste. Ferrari a alors arrêté Leclerc et Hamilton pour chausser des pneus tendres, mais Russell, lui, est resté en piste. Ce choix lui a permis de récupérer la deuxième place, devant Hamilton. La course n’a pas vraiment repris : Leclerc a franchi la ligne derrière la voiture de sécurité.

Charles Leclerc s’impose donc avec Ferrari, George Russell termine deuxième pour Mercedes, et Lewis Hamilton complète le podium avec l’autre Ferrari. Lando Norris prend la quatrième place avec McLaren, devant Isack Hadjar, cinquième pour Red Bull. Le top 10 est complété par Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto et Pierre Gasly.

Le classement au championnat du monde

Au championnat du monde des pilotes, Kimi Antonelli conserve la tête avec 179 points. George Russell profite de sa deuxième place pour revenir à 154 points et consolider sa position de dauphin, tandis que Lewis Hamilton grimpe à 147 points après son podium avec Ferrari. Vainqueur à Silverstone, Charles Leclerc réalise la meilleure opération du jour : il remonte à 108 points et repasse devant Lando Norris, désormais à 97 points…