Ce dimanche, deux huitièmes de finale de Coupe du monde sont au programme, avec un même enjeu pour les quatre équipes : gagner pour rejoindre les quarts de finale. Le premier match oppose le Brésil à la Norvège, à 22h00. La rencontre est diffusée sur beIN Sports 1 et M6. Dans la nuit le Mexique affronte l’Angleterre à 02h00. Le match est diffusé sur beIN Sports 1.

Brésil-Norvège : la Seleção n’avance pas en favori tranquille

Le Brésil a le maillot, le passé, le poids du nom. Il n’a pas encore le jeu qui rassure. Avant ce huitième contre la Norvège, la Seleção n’a pas dissipé les doutes qui l’accompagnent depuis le début du tournoi. Elle est toujours là, mais elle n’a pas donné l’impression d’une équipe qui maîtrise son sujet de bout en bout. Le cas Neymar résume ce Brésil étrange. Sélectionné pour ce Mondial, le numéro 10 ne joue pas : 14 minutes seulement contre l’Écosse, puis le banc contre le Maroc et le Japon. Carlo Ancelotti assure qu’il peut jouer et qu’il l’utilisera si l’équipe en a besoin… C’est là que le Brésil interroge. Neymar est là, mais dans le rôle d’un fantôme. Vinicius Jr porte l’essentiel du danger offensif, Raphinha est blessé, Paqueta forfait.

Norvège : Haaland porte le pays

La Norvège n’arrive pas pour regarder jouer le Brésil. Elle a gagné trois de ses quatre matches dans le tournoi et s’appuie sur Erling Haaland, déjà auteur de cinq buts. Son sélectionneur, Stale Solbakken, a insisté sur la nécessité de garder la tête froide et de ne pas se laisser emporter par l’événement. Pour la Norvège, l’exploit est plus que jamais possible face à un Brésil qui ne fait plus peur à personne…

Mexique-Angleterre : un huitième sous tension

Mexique-Angleterre : l’Azteca, l’altitude et un huitième qui sent le piège

Le Mexique affronte l’Angleterre dans la nuit de dimanche à lundi, à 02h00. La rencontre se joue à l’Estadio Azteca, à Mexico. Le vainqueur rejoindra les quarts de finale et affrontera le qualifié de Brésil-Norvège. Le Mexique arrive lancé. Premier de son groupe, vainqueur de l’Équateur en 32e de finale, El Tri a jusque-là disputé un tournoi solide. Une qualification en quart de finale, à l’Azteca, face à une grande nation européenne, donnerait au tournoi mexicain un goût de réussite.

Une Angleterre qualifiée, mais pas rassurante

L’Angleterre est passée, mais elle n’a pas traversé le tour précédent en patron. Contre la RD Congo, les Anglais ont été menés avant de s’en sortir grâce à deux buts de Harry Kane en fin de match. Score final : 2-1. Harry Kane reste le repère offensif. Mais autour de lui, l’Angleterre doit hausser le niveau : mieux commencer, moins subir les temps faibles, éviter de courir après le score.

Le facteur Azteca

Plus que jamais, le lieu de la rencontre peut jouer. L’Angleterre jouera à plus de 2 000 mètres d’altitude, dans un stade acquis au Mexique. Thomas Tuchel a reconnu que l’altitude pouvait peser, tout en refusant d’en faire une excuse. Pour le Mexique, plus habitué à ces matchs en altitude, c’est un vrai avantage. Sera-t-il concrétisé ? Réponse dans la nuit…