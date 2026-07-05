Un feu sur deux bateaux mobilise 150 marins-pompiers dans le Vieux-Port de Marseille

Un important incendie s’est déclaré dimanche matin sur deux embarcations amarrées dans le Vieux-Port de Marseille. Le sinistre, qui a provoqué un impressionnant panache de fumée visible au-dessus de la cité phocéenne, a nécessité l’intervention de quelque 150 marins-pompiers. Les flammes ont finalement été maîtrisées et quatorze personnes ont été prises en charge par les secours.

Selon les premiers éléments, le feu s’est déclaré vers 10h30 à bord d’une vedette d’une dizaine de mètres avant de se propager à un second bateau d’environ 20 mètres, qui a fini par couler. Le quai a été fermé au public durant l’intervention et les navettes maritimes ont été temporairement suspendues. Les autorités n’ont signalé aucun blessé parmi les six personnes présentes sur les deux embarcations.

Les causes restent à déterminer

L’origine de l’incendie n’était pas connue dimanche en début d’après-midi. Les opérations de sécurisation se poursuivaient sur le secteur afin de permettre le retour progressif à la normale autour du Vieux-Port.

Ce nouvel épisode intervient alors que les Bouches-du-Rhône font face à une succession de départs de feu depuis plusieurs jours. Placé en vigilance jaune pour la canicule, le département a déjà été touché cette semaine par plusieurs incendies, notamment à Lançon-Provence et à Rognac, ravivant les inquiétudes des autorités face au risque accru d’incendies en période de fortes chaleurs.