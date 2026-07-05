La RATP se prépare à un été sous tension face aux canicules à répétition

Après un épisode de chaleur exceptionnel ayant fortement perturbé les transports franciliens, la RATP met en place une organisation permanente pour anticiper les prochaines vagues de canicule. Une cellule dédiée, installée la semaine dernière, est désormais chargée d’évaluer quotidiennement les différents scénarios afin d’adapter rapidement l’exploitation du réseau lorsque les températures grimpent.

Le président-directeur général de l’entreprise, Xavier Piechaczyk, explique que cette structure doit permettre de mieux protéger les infrastructures, particulièrement exposées sur les lignes aériennes. Les fortes chaleurs peuvent entraîner des déformations des rails et des chaussées, obligeant les équipes techniques à renforcer leur surveillance. Des capteurs installés sur plusieurs sections du réseau transmettent désormais en temps réel la température des voies.

Face aux fortes chaleurs, la RATP adapte son réseau

Lorsque certains seuils sont atteints, des mesures de précaution sont appliquées afin de préserver la sécurité des circulations. Sur le métro parisien, la vitesse des rames est notamment réduite dès que les rails atteignent 57 degrés. Les lignes souterraines restent globalement moins sensibles aux pics de chaleur, même si elles ne sont pas totalement épargnées par les conséquences des températures extrêmes.

La dernière canicule a également eu un impact direct sur la fréquentation des transports. De nombreux usagers ont limité leurs déplacements, entraînant une baisse notable du nombre de voyageurs sur les réseaux de métro, de RER et de bus en Île-de-France.

Pour améliorer le confort des passagers, la RATP poursuit le déploiement de systèmes de ventilation réfrigérée sur ses rames et prévoit de généraliser progressivement ces équipements à l’ensemble de son matériel roulant. L’installation de nouvelles fontaines à eau dans les stations accompagne également cette stratégie, tandis qu’un plan global d’adaptation au changement climatique est annoncé pour l’année à venir, signe que les épisodes de chaleur extrême s’imposent désormais comme un défi durable pour les transports publics.