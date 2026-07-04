Le Prytanée militaire accusé d’avoir écarté des élèves du hors contrat

Le prestigieux lycée militaire de La Flèche fait face à une polémique après avoir rejeté des candidats issus d’établissements hors contrat sur Parcoursup.

Le Prytanée national militaire de La Flèche, établissement prestigieux de formation de l’armée française, se retrouve au cœur d’une controverse. Plusieurs candidats issus d’établissements scolaires hors contrat affirment avoir été automatiquement écartés du processus de sélection via la plateforme Parcoursup. Un critère éliminatoire aurait été appliqué à l’encontre des élèves ne provenant pas d’établissements sous contrat avec l’État, suscitant l’indignation de certaines familles et associations.

Une politique de recrutement contestée

Cette pratique soulève des questions sur l’égalité d’accès aux formations militaires d’excellence. Les établissements hors contrat, bien que légaux et soumis à des inspections académiques, ne bénéficient pas de financement public et fonctionnent selon leurs propres programmes pédagogiques. Leur exclusion systématique des candidatures au Prytanée interroge sur les critères de sélection retenus par l’institution militaire pour évaluer le niveau et le profil des futurs élèves.

La direction du Prytanée national militaire n’a pas encore communiqué officiellement sur les motifs justifiant cette politique de recrutement. L’affaire intervient dans un contexte où les établissements hors contrat connaissent une croissance importante en France, accueillant désormais plusieurs dizaines de milliers d’élèves. Les familles concernées réclament des éclaircissements sur les fondements juridiques d’une telle discrimination à l’entrée d’un établissement public d’enseignement militaire.