Donald Trump célèbre les 250 ans des États-Unis et dénonce une « menace communiste » venue de la gauche

À la veille de la fête de l’Indépendance, le président américain Donald Trump a prononcé un discours au pied du Mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, à l’occasion des célébrations du 250ᵉ anniversaire des États-Unis. Il a rendu hommage aux pères fondateurs du pays tout en appelant les Américains à défendre les libertés qu’ils ont léguées face à ce qu’il a qualifié de « menace communiste ».

S’exprimant devant le célèbre monument où sont sculptés les visages de quatre anciens présidents américains, Donald Trump a affirmé que les États-Unis devaient rester une nation « grande, audacieuse, noble et glorieuse ». Il a assuré que son administration poursuivrait cet objectif malgré les défis auxquels le pays est confronté.

Le président a également déclaré assister à une résurgence de la « menace communiste » aux États-Unis. Selon lui, cette menace provient notamment de certains démocrates progressistes ainsi que de nouveaux arrivants qui, a-t-il affirmé, adhèrent à des idées « totalement opposées » au mode de vie et aux valeurs américaines. « Nous ne laisserons pas cela se produire », a-t-il déclaré.

Donald Trump a par ailleurs associé son discours anticommuniste à sa politique de lutte contre l’immigration et a présenté les récentes victoires de candidats progressistes lors des primaires démocrates comme l’une des principales menaces pesant sur le pays. Son intervention s’inscrivait dans le cadre des célébrations nationales marquant les 250 ans de la fondation des États-Unis.