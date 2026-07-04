Les cartels de drogue infiltrent les réseaux sociaux pour recruter des hôtesses de l’air comme passeurs en Asie

Les réseaux de trafiquants de drogue utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour recruter du personnel navigant, notamment des hôtesses de l’air, afin de transporter des stupéfiants vers des marchés internationaux, selon les autorités thaïlandaises. Ces méthodes s’appuient sur de faux comptes et des messages directs envoyés à des employés du secteur aérien.

L’affaire a pris une tournure médiatique après l’arrestation d’une hôtesse de l’air de Thai Airways, accusée d’avoir tenté d’importer plus d’un kilogramme d’héroïne en Australie, dissimulée dans plusieurs sacs. Selon les autorités, la suspecte aurait accepté de transporter les colis en échange d’une somme d’environ 8 800 bahts, soit environ 265 dollars.

L’enquête a mis en lumière un mode opératoire où des recruteurs contactent directement des employés d’aéroports et de compagnies aériennes via des plateformes comme TikTok. Dans un cas cité par les enquêteurs, une hôtesse de l’air basée à Bangkok a reçu un message lui demandant si elle effectuait des vols vers l’Australie et si elle acceptait de transporter des bagages « à la demande ».

Les autorités thaïlandaises ont également annoncé la saisie de 24 kilogrammes d’héroïne destinés à être envoyés vers l’Australie et Taïwan. Ces opérations témoignent, selon elles, de l’ampleur des réseaux criminels transnationaux qui exploitent les failles du transport aérien pour acheminer des drogues vers des marchés lucratifs.

Face à cette situation, le gouvernement thaïlandais affirme avoir renforcé la surveillance et les enquêtes autour des réseaux de trafic. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a indiqué qu’au moins six cas de personnes revenues de Thaïlande avaient déjà été accusées de trafic de drogue au cours du premier semestre, soulignant la nécessité de renforcer la lutte contre ces organisations criminelles.