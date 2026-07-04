La Russie revendique la prise de Kostiantynivka, une ville clé de l’est de l’Ukraine

Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient pris le contrôle de Kostiantynivka, une ville stratégique de l’est de l’Ukraine située dans la région de Donetsk. Cette localité était depuis longtemps un objectif majeur de l’offensive russe dans cette partie du pays.

Selon Moscou, cette avancée a été présentée au président russe Vladimir Poutine lors d’une visite dans un centre de commandement militaire, où il a reçu un rapport de hauts responsables des forces armées. Le président russe a salué la prise de Kostiantynivka, qu’il a qualifiée de succès stratégique important pour les opérations militaires en cours.

Les autorités russes ont également indiqué que leurs forces avaient réalisé des progrès dans la sécurisation de la ville de Lyman. Vladimir Poutine a par ailleurs déclaré que la Russie avait été contrainte d’étendre ses « zones de sécurité » en réponse à l’intensification des frappes ukrainiennes à longue portée, visant notamment les infrastructures de l’industrie pétrolière russe.

Au moment de ces déclarations, les autorités ukrainiennes n’avaient pas réagi aux affirmations du ministère russe de la Défense concernant la prise de Kostiantynivka. Il n’a pas été possible de vérifier ces informations de manière indépendante.