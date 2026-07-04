En Cisjordanie, une famille palestinienne voit sa maison en construction occupée par des colons israéliens

Une famille palestinienne affirme avoir perdu la maison qu’elle construisait dans le village de Jalud, en Cisjordanie occupée, après que des colons israéliens se sont installés dans le bâtiment avant même l’achèvement des travaux. L’affaire illustre les tensions persistantes autour de l’expansion des colonies dans les territoires palestiniens.

Mohammad Salameh construisait cette maison pour sa famille et pour son fils récemment fiancé, qui devait y commencer sa vie de couple. Selon son témoignage, un groupe de colons israéliens s’est emparé de la propriété au début de la semaine.

Une vidéo authentifiée par Reuters montre au moins six colons circulant sur le toit de la maison à deux étages, située au pied d’une colline voisine. Les images témoignent de leur présence sur les lieux alors que le bâtiment n’était pas encore terminé.

Mohammad Salameh affirme avoir sollicité l’intervention de l’armée et de la police israéliennes, sans obtenir de réponse. Il redoute désormais de perdre définitivement sa propriété et craint que d’autres habitations palestiniennes du secteur ne connaissent le même sort.

« Dieu seul sait. S’il y a une loi et un ordre, alors ils partiront. S’ils réussissent à en prendre une, les autres suivront », a déclaré le propriétaire.

Cette affaire intervient dans un contexte de fortes tensions en Cisjordanie, où les Palestiniens dénoncent une intensification de l’expansion des colonies israéliennes et des violences commises par certains colons sous le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Ces développements alimentent les inquiétudes quant à l’évolution de la situation dans les territoires occupés.