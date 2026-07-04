L’Union européenne veut accélérer son réarmement avec cinq grands projets de défense communs

La Commission européenne a dévoilé vendredi une proposition visant à lancer cinq grands projets de défense transfrontaliers, une initiative destinée à renforcer la coopération militaire entre les États membres et à faciliter l’accès à des financements européens.

Parmi les projets retenus figure un vaste programme consacré aux drones et aux systèmes de lutte anti-drones, baptisé DECODER (Drone and Counter Drone European Resolve). Il réunit 26 États membres de l’Union européenne ainsi que la Norvège et l’Ukraine. Son objectif est de développer, produire et déployer de manière coordonnée des systèmes sans pilote afin de combler les lacunes capacitaires de l’Europe. Les investissements prévus sont estimés entre 3,5 et 5 milliards d’euros d’ici 2033.

La Commission propose également un projet de surveillance du flanc oriental de l’Europe, associant 13 États membres, la Norvège et l’Ukraine. Trois autres initiatives concernent la défense maritime et la protection des fonds marins, la défense aérienne et antimissile avec des capacités d’alerte précoce, ainsi que le renforcement des capacités européennes dans le domaine spatial.

Selon Bruxelles, ces projets européens de défense d’intérêt commun (PEDC) doivent permettre aux pays de l’Union de mener ensemble des programmes militaires d’une ampleur ou d’une complexité qu’ils ne pourraient pas développer seuls. L’objectif est également de stimuler l’innovation, de renforcer la compétitivité de l’industrie européenne de défense et de réduire la fragmentation du marché.

La Commission souligne que ces initiatives s’inscrivent en complément des priorités capacitaires de l’OTAN et visent à améliorer la capacité de l’Union européenne à répondre aux défis sécuritaires communs dans un contexte de fortes tensions géopolitiques.

Un budget initial de 325 millions d’euros est prévu dans le cadre du programme européen pour l’industrie de défense afin de soutenir ces projets, avec la possibilité de financements supplémentaires à l’avenir. Les cinq initiatives doivent désormais être examinées et approuvées par le Conseil de l’Union européenne avant de pouvoir être officiellement lancées.