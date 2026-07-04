Une rarissime Déclaration d’indépendance des États-Unis retrouvée dans des archives britanniques

Un exemplaire exceptionnel de la Déclaration d’indépendance des États-Unis datant de 1776 a été découvert dans les Archives nationales britanniques à Londres, une trouvaille historique réalisée alors que les États-Unis célèbrent le 250ᵉ anniversaire de leur indépendance.

Le document, imprimé dans le New Hampshire à la mi-juillet 1776, est l’une des onze « Déclarations d’Exeter » encore connues dans le monde. Il s’agit du premier exemplaire de cette série jamais retrouvé en dehors des États-Unis.

La découverte a été faite en mai par Michael Scurr, un bénévole participant à un projet de catalogage des archives du XVIIIᵉ siècle. Le document avait jusqu’alors été répertorié comme un simple « document parmi d’autres », avant qu’un examen plus approfondi ne révèle son importance historique.

Selon les Archives nationales britanniques, cet exemplaire provient des documents saisis par les autorités britanniques après la capture d’un navire corsaire américain en 1776. Il s’agit du seul exemplaire connu de la Déclaration d’indépendance conservé dans un tel contexte militaire.

La Déclaration d’indépendance, célèbre pour son affirmation des droits inaliénables à « la vie, la liberté et la recherche du bonheur », est l’un des textes fondateurs des États-Unis. La redécouverte de ce document intervient au moment où le pays commémore les 250 ans de sa naissance.

« Découvrir et manipuler un document historique aussi important a été passionnant, surtout en cette année anniversaire si particulière », a déclaré Michael Scurr, soulignant l’émotion suscitée par cette trouvaille exceptionnelle.