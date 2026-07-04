Séismes au Venezuela : le bilan s’alourdit à 2 645 morts, des milliers de blessés et de sans-abri

Le bilan humain des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela la semaine dernière continue de s’alourdir. Les autorités vénézuéliennes ont annoncé que 2 645 personnes ont désormais perdu la vie à la suite de cette catastrophe, qui a provoqué d’importants dégâts dans plusieurs régions du pays.

Selon le ministère vénézuélien de l’Information, plus de 12 000 personnes ont également été blessées. Les équipes de secours poursuivent leurs opérations dans les zones sinistrées, où les recherches se poursuivent au milieu des bâtiments effondrés et des infrastructures gravement endommagées.

La catastrophe a également laissé environ 15 000 habitants sans logement. De nombreuses familles ont été contraintes de quitter leur domicile, tandis que les autorités s’efforcent de fournir une assistance d’urgence aux personnes touchées par les séismes.

Les deux tremblements de terre, survenus le 24 juin, figurent parmi les catastrophes naturelles les plus meurtrières qu’ait connues le Venezuela ces dernières années. Les autorités continuent d’évaluer l’ampleur des destructions et de coordonner les efforts de secours afin de venir en aide aux populations affectées.