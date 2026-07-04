L’épidémie d’Ebola s’aggrave en RDC avec plus de 1 500 cas confirmés et 473 décès

La République démocratique du Congo fait face à une aggravation de l’épidémie d’Ebola. Les autorités sanitaires ont annoncé vendredi que le nombre de cas confirmés avait atteint 1 502, tandis que le bilan humain s’élève désormais à 473 décès.

Selon les données publiées par le gouvernement, les contaminations continuent de se concentrer dans l’est du pays, où plusieurs provinces restent fortement touchées par la propagation du virus.

Les cas recensés concernent principalement les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, des régions confrontées depuis plusieurs années à des conflits armés et à une insécurité persistante, compliquant les interventions des équipes médicales.

Les autorités poursuivent leurs efforts pour contenir l’épidémie, notamment à travers le dépistage, la prise en charge des malades et les mesures de surveillance sanitaire dans les zones affectées.

Cette nouvelle flambée d’Ebola constitue l’une des plus importantes enregistrées en République démocratique du Congo ces dernières années. Les autorités sanitaires restent mobilisées afin de limiter la propagation du virus et de réduire le nombre de victimes.