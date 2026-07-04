L’Allemagne prévoit plus de 203 milliards d’euros d’emprunts en 2027 pour accélérer ses investissements et renforcer sa défense

L’Allemagne prévoit d’augmenter ses emprunts à plus de 203 milliards d’euros en 2027, selon un projet de budget consulté par Reuters. Cette hausse, plus importante que prévu, s’inscrit dans la volonté de Berlin de renforcer les investissements publics et les dépenses de défense afin de soutenir une économie fragilisée par les conséquences de la guerre, les chocs énergétiques et plusieurs années de sous-investissement.

Le montant des emprunts dépasserait les 196,5 milliards d’euros annoncés en avril. Il marque également une nette progression par rapport aux 50,5 milliards d’euros prévus pour 2024 sous le précédent gouvernement, avant que l’Allemagne ne mette fin à sa politique de rigueur budgétaire pour relancer son économie.

Le projet de budget repose sur l’hypothèse d’un apaisement du conflit au Moyen-Orient au cours de l’été. Toutefois, les autorités allemandes préviennent qu’une perturbation prolongée du détroit d’Ormuz ou des capacités mondiales de production pétrolière pourrait avoir des « conséquences considérables » sur l’économie du pays, en raison de son impact sur les marchés de l’énergie.

Le projet de budget pour 2027, qui s’inscrit dans un cadre financier couvrant la période jusqu’en 2030, prévoit des dépenses totales de 555,4 milliards d’euros, contre 543,3 milliards d’euros dans la version approuvée en avril. Les investissements devraient atteindre 117,5 milliards d’euros, tandis que les dépenses de défense de base sont attendues à 109,8 milliards d’euros, illustrant la priorité accordée au renforcement des capacités militaires et à la modernisation de l’économie.