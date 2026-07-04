Jair Bolsonaro restera assigné à résidence malgré sa condamnation à 27 ans de prison

La Cour suprême du Brésil a décidé de maintenir l’ancien président Jair Bolsonaro en résidence surveillée pour raisons de santé. Dans une décision rendue vendredi, le juge Alexandre de Moraes a estimé que cette mesure demeurait justifiée sur le plan humanitaire, compte tenu de l’état de santé de l’ancien chef de l’État.

Âgé de 71 ans, Jair Bolsonaro purge une peine de 27 ans de prison depuis novembre après avoir été reconnu coupable d’avoir participé à un complot visant à renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2022, remportée par Luiz Inacio Lula da Silva.

La défense de l’ancien président avait demandé le maintien de son assignation à résidence, faisant valoir qu’il pouvait y recevoir des soins médicaux plus adaptés. Poignardé lors de sa campagne électorale en 2018, Jair Bolsonaro souffre depuis plusieurs années de problèmes de santé récurrents. Selon le juge Alexandre de Moraes, son état s’est toutefois amélioré depuis qu’il exécute sa peine à son domicile.

En mars dernier, le magistrat lui avait déjà accordé une période de 90 jours de résidence surveillée après une hospitalisation pour une forme aiguë de pneumonie. Cette nouvelle décision prolonge cette mesure, le juge estimant qu’elle reste « raisonnable, appropriée et proportionnée ».

La décision intervient également après un incident survenu le mois dernier, lorsqu’une arme à feu appartenant à Jair Bolsonaro a été retrouvée sur un membre de son équipe de sécurité lors d’un contrôle de police. Malgré cet épisode, le procureur général Paulo Gonet avait recommandé le maintien de la résidence surveillée, estimant qu’aucun élément ne justifiait une modification des conditions d’exécution de sa peine. Le juge Alexandre de Moraes a suivi cet avis.