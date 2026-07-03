Six militants d’ultradroite condamnés à des peines de prison pour trafic d’armes

Le tribunal de Paris a condamné jeudi six hommes liés à la mouvance d’ultradroite pronazie à des peines de prison allant jusqu’à sept ans ferme. Cinq d’entre eux ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroriste, une qualification lourde qui témoigne de la gravité des faits reprochés. Parmi ces condamnés figurent deux anciens militaires, ce qui a renforcé les préoccupations des enquêteurs quant aux capacités opérationnelles du groupe.

Projets violents contre plusieurs communautés

Les investigations avaient révélé l’existence d’un trafic d’armes organisé au sein de cette cellule radicale. Les suspects entretenaient des projets d’actions violentes visant plusieurs communautés : les juifs, les musulmans, les personnes LGBTQ+ ainsi que des militants de gauche. Les éléments du dossier ont permis aux juges d’établir la dangerosité de cette mouvance et la réalité de ses intentions criminelles.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de surveillance accrue des groupuscules d’ultradroite en France. Les services de renseignement multiplient les surveillances sur ces réseaux radicaux, capables de passer de la théorie à l’action. Les peines prononcées reflètent la volonté des tribunaux de sanctionner sévèrement toute forme de préparation d’actes terroristes, quelle que soit l’obédience politique des prévenus.