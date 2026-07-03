La Russie confrontée à une grave crise du carburant : Novorossiïsk suspend les ventes d’essence aux particuliers

La ville russe de Novorossiïsk a suspendu la vente d’essence aux automobilistes particuliers, une mesure exceptionnelle prise alors que la crise du carburant s’aggrave dans plusieurs régions du pays à la suite des attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes.

Les autorités locales ont annoncé que seules les administrations municipales, les entreprises et les professionnels pourront désormais s’approvisionner en carburant grâce à des cartes spécifiques. Novorossiïsk, principal port d’exportation de pétrole de la Russie sur la mer Noire, devient ainsi l’une des premières grandes villes à restreindre aussi fortement l’accès à l’essence.

Dans la station balnéaire voisine d’Anapa, les autorités ont indiqué que des cosaques avaient été mobilisés afin d’éviter les tensions et les altercations dans les stations-service, où de longues files d’attente se sont formées. Des scènes similaires sont désormais observées dans plusieurs régions russes.

Selon Reuters, les frappes ukrainiennes contre les raffineries et autres installations énergétiques ont considérablement réduit les capacités de production de carburant du pays. Menées en réponse aux bombardements russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ces attaques ont perturbé l’approvisionnement intérieur en essence.

Face à cette situation, la Russie a été contrainte d’importer de l’essence depuis plusieurs pays, dont l’Inde, tout en imposant des restrictions sur les volumes pouvant être achetés par les automobilistes dans certaines régions. Les autorités ont également autorisé la production de carburants de qualité inférieure afin de limiter les pénuries.

Cette crise met en évidence l’impact croisé des attaques menées par les deux camps sur leurs infrastructures énergétiques respectives. Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine se poursuit depuis plus de quatre ans, les conséquences économiques se font désormais sentir jusque dans la vie quotidienne des citoyens russes.