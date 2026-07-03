Mick Jagger annonce un 25e album et espère rejouer en France en 2027

À 82 ans, Mick Jagger ne semble pas envisager de ralentir. Alors que The Rolling Stones doivent publier leur 25e album studio, Foreign Tongues, le 10 juillet, leur chanteur assure déjà composer de nouveaux titres et évoque la possibilité d’un retour sur scène dès 2027.

Un album entre rock, pop et influences latines

Invité de France Inter le 2 juillet, Mick Jagger a présenté ce disque de 14 morceaux comme un projet volontairement éclectique. Certaines chansons sont interprétées en espagnol ou en italien, tandis que le groupe y propose également des reprises et hommages, notamment à Chuck Berry et Amy Winehouse, selon franceinfo et Radio France.

Le chanteur explique privilégier les albums capables de naviguer entre plusieurs univers, du rock aux ballades, en passant par la pop et des morceaux plus dansants. Il cite aussi parmi ses écoutes récentes des artistes comme Rosalía et Zara Larsson, saluant une pop mélodique conçue pour faire danser, sans pour autant considérer que le rock a perdu sa place.

Une scène française encore dans ses projets

Mick Jagger affirme conserver une grande facilité dans les aigus, mais attribue surtout cette endurance à une discipline régulière : répétitions, travail vocal et absence de tabac. Il résume sa longévité artistique par une nécessité, celle de rester passionné par la musique et les projets à venir.

Installé une partie de l’année en France, où il possède une résidence en Touraine, le chanteur espère pouvoir se produire à nouveau dans le pays. S’il rappelle avec humour qu’il n’est pas éternel, il laisse néanmoins entrevoir une tournée possible l’an prochain, avec l’envie de retrouver Paris, ville de ses premiers souvenirs de scène français.