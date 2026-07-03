Le palais Garnier fermera cinq ans pour travaux à partir de 2027

Le palais Garnier restera fermé au public pendant cinq ans, de 2027 à 2032, pour un vaste chantier de modernisation. Alexander Neef, directeur général de l’Opéra de Paris, a confirmé jeudi 2 juillet cette prolongation inattendue des travaux, qui devaient initialement ne durer que deux ans. Cette révision du calendrier bouleverse les projets de l’institution parisienne.
Le plomb impose un chantier plus long
La découverte de plomb dans la structure du monument explique ce triplement de la durée des travaux. Les contraintes techniques liées à ce matériau imposent des protocoles de décontamination stricts et rallongent considérablement le chantier. Le bâtiment, inauguré en 1875, nécessite une intervention en profondeur pour répondre aux normes contemporaines de sécurité et de conservation.
Pendant cette période, l’Opéra de Paris devra concentrer sa programmation sur l’Opéra Bastille et trouver des solutions alternatives pour maintenir son activité. Cette fermeture prolongée représente un défi organisationnel et financier majeur pour l’une des institutions culturelles les plus prestigieuses de France.
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