Un homme de 78 ans retrouvé mort en garde à vue dans le XXe arrondissement

Un septuagénaire est décédé mercredi matin dans sa cellule au commissariat parisien. L’IGPN a été saisie pour enquêter sur les circonstances du décès.

Un septuagénaire est décédé mercredi matin dans une cellule du commissariat du XXe arrondissement de Paris. L’homme de 78 ans se trouvait en garde à vue lorsque son corps sans vie a été découvert. Les circonstances exactes de ce décès restent à éclaircir. La police des polices, l’Inspection générale de la Police nationale, a immédiatement été saisie pour mener les investigations nécessaires.

L’IGPN ouvre une enquête

Cette mort intervient dans un contexte où chaque décès survenant dans un cadre de privation de liberté fait l’objet d’une attention particulière des autorités. L’IGPN devra déterminer les conditions dans lesquelles le septuagénaire était placé en garde à vue et reconstituer précisément le déroulement des heures ayant précédé sa mort. Les enquêteurs examineront notamment les registres de surveillance et procéderont à l’audition du personnel présent au commissariat.

Une autopsie prévue

À ce stade, aucune hypothèse n’est privilégiée concernant les causes du décès. Une autopsie devrait être pratiquée dans les prochains jours pour établir les raisons médicales ayant conduit au décès du septuagénaire. Le parquet de Paris suit également ce dossier de près, conformément aux procédures habituelles encadrant les décès en garde à vue.