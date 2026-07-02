Les restaurants universitaires sous pression avec la généralisation du repas à 1 euro

La généralisation du repas à 1 euro pour tous les étudiants pourrait fragiliser durablement les finances des Crous, selon un rapport parlementaire présenté jeudi. Son auteur, le député Renaissance Charles Sitzenstuhl, estime que cette mesure, entrée en vigueur le 1er mai, risque de déséquilibrer un système de restauration déjà largement soutenu par les financements publics.

Le document rappelle que le coût moyen de fabrication d’un repas universitaire atteignait 7,89 euros en 2025, bien au-dessus du tarif facturé aux étudiants. Si le budget 2026 prévoit 59 millions d’euros pour financer cette extension, les besoins réels sont évalués entre 61 et 89 millions d’euros dès cette année, puis à environ 116 millions d’euros en rythme annuel.

Un risque de saturation des Crous

Le rapport met également en garde contre une hausse importante de la fréquentation des restaurants universitaires. Le Cnous prévoit une augmentation de 12 % des repas servis aux étudiants non boursiers en 2026, puis de 10 % supplémentaires en 2027. Cette progression pourrait entraîner des difficultés d’accueil, accentuer la charge de travail des personnels et réduire l’efficacité de l’aide destinée aux étudiants les plus modestes.

Le rapporteur défend plutôt une réforme globale du système de bourses, qu’il juge plus juste et plus efficace pour soutenir les étudiants en difficulté. De son côté, le ministère de l’Enseignement supérieur assure suivre attentivement les effets de cette mesure et affirme être prêt à ajuster le dispositif si son financement ou son fonctionnement l’exige.