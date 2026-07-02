La justice refuse la réhabilitation de deux hommes condamnés aux travaux forcés pour un meurtre en 1946

La Cour de révision a mis un terme aux espoirs de réhabilitation de deux hommes condamnés pour un meurtre commis en 1946 dans l’Indre. Saisie une ultime fois, la juridiction a rejeté la demande visant à annuler leur condamnation, refermant définitivement une affaire qui a traversé plusieurs générations.

Raymond Mis et Gabriel Thiennot avaient été reconnus coupables de l’assassinat d’un garde-chasse à l’issue d’une altercation survenue à Saint-Michel-en-Brenne. Condamnés aux travaux forcés, ils ont toujours été au cœur d’une mobilisation locale et nationale dénonçant une erreur judiciaire.

Une décision qui clôt des décennies de contestation

Dans sa décision, la Cour estime que, malgré des lacunes dans l’enquête initiale, les éléments du dossier expliquent pourquoi les soupçons s’étaient rapidement portés sur les accusés. Certains témoignages, contestés en raison de conditions d’obtention controversées, avaient pourtant été écartés lors du réexamen du dossier.

Symbole d’un combat judiciaire de longue haleine, cette affaire reste profondément ancrée dans la mémoire locale. De nombreuses communes de la région continuent de rendre hommage aux deux hommes, malgré cette décision qui met fin à toute perspective de révision.