Michael dépasse Oppenheimer et devient le biopic le plus lucratif de l’histoire du cinéma

Dix semaines après sa sortie en salles, le film Michael d’Antoine Fuqua a franchi un nouveau seuil historique. Avec 977 millions de dollars de recettes mondiales — dont 607,2 millions à l’international et 370,2 millions aux États-Unis, selon Variety — le biopic consacré aux débuts de Michael Jackson dépasse désormais Oppenheimer de Christopher Nolan, qui détenait jusque-là le titre de biopic le plus lucratif de l’histoire avec 975 millions de dollars. Michael avait déjà coiffé au poteau Bohemian Rhapsody (911 millions de dollars) pour le titre de biopic musical le plus rentable. Porté par Jaafar Jackson dans le rôle de son propre oncle, aux côtés de Miles Teller et Colman Domingo, le long-métrage réalise ces performances malgré des critiques presse et spectateurs jugées mitigées.

977 millions de dollars dans le monde, 5,4 millions d’entrées en France

En France, Michael est aussi devenu le biopic le plus vu de l’histoire des salles obscures, avec 5 250 835 entrées à ce jour, détrônant La Môme d’Olivier Dahan — qui avait attiré 5 242 769 spectateurs lors de sa sortie en 2007 et valu à Marion Cotillard son Oscar de la meilleure actrice. Le film tutoie désormais les blockbusters de superhéros, et selon Deadline, de nombreuses salles l’exploitant encore, le milliard de dollars de recettes mondiales semble à portée. En 2026, seul Super Mario Galaxy a réalisé cet exploit depuis le début de l’année. Ces résultats devraient encourager les producteurs à envisager une suite : « Il y a au moins un autre film à faire », estimait en avril Adam Fogelson, président de Lionsgate Studio, dans Business Insider. Se posera alors la question de la représentation des controverses et affaires judiciaires qui ont marqué la carrière de Michael Jackson, soigneusement évitées dans ce premier volet.