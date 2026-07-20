L’Odyssée de Christopher Nolan signe le meilleur lancement de sa carrière

Le nouveau long métrage de Christopher Nolan, adaptation du texte d’Homère porté par Matt Damon, a rapporté 264,1 millions de dollars dans le monde lors de son week-end d’ouverture. Ce total place L’Odyssée devant l’ensemble des précédents films du réalisateur britannique à l’international, à un stade où le studio Universal espère encore atteindre le milliard de dollars de recettes mondiales.

Un lancement qui dépasse Oppenheimer et Inception

Aux États-Unis, le film a engrangé 124,5 millions de dollars sur ses trois premiers jours d’exploitation, dans 3 919 salles. Ce résultat dépasse les lancements domestiques d’Oppenheimer, qui avait rapporté 82,4 millions de dollars en 2023, et d’Inception, sorti à 62,8 millions de dollars, mais reste en retrait par rapport aux meilleurs démarrages de la filmographie de Nolan, portés par ses deux volets consacrés à Batman. Il s’agit par ailleurs du meilleur lancement enregistré en 2026 pour un film interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis.

À l’international, le film a rapporté 139,6 millions de dollars, un record pour une sortie mondiale de Christopher Nolan à l’étranger. En France, la première journée d’exploitation a réuni près de 233 000 spectateurs, un chiffre qui place L’Odyssée parmi les meilleurs démarrages de l’année sur le territoire, selon Boxoffice Pro, derrière les films d’animation Super Mario Galaxy Le Film et Michael.

Des critiques qui pourraient prolonger la dynamique

Le budget du film, estimé à plus de 250 millions de dollars auquel s’ajoutent environ 125 millions de dollars de frais marketing selon Variety, en faisait l’un des projets les plus risqués de l’année pour Universal. Les premiers retours critiques, jugés solides à excellents, portent notamment sur les séquences consacrées au Cyclope Polyphème et à la magicienne Circé, dont l’intensité a surpris une partie du public habitué aux précédents films de Nolan.

Le studio table désormais sur la capacité du film à dépasser les 975 millions de dollars cumulés par Oppenheimer, qui avait mis plusieurs mois à s’imposer au box-office mondial après un démarrage pourtant plus modeste. La tenue de L’Odyssée dans les prochaines semaines déterminera si le pari du studio, engagé sur l’un des budgets les plus élevés jamais investis dans une adaptation de l’Antiquité, se révèle payant.