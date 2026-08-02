Holland, Zendaya, Pattinson : le trio qui monopolise les écrans de 2026

Difficile d’échapper à ce trio en 2026 : Tom Holland, Zendaya et Robert Pattinson se croisent et se recroisent dans au moins quatre des plus gros films de l’année, une coïncidence de casting rarement observée à cette échelle pour des productions aussi attendues.

Quatre films, trois acteurs, un enchevêtrement inédit

Le phénomène a commencé en avril avec The Drama, où Zendaya et Robert Pattinson interprètent un couple de fiancés dont le mariage est bouleversé par un secret. Il s’est poursuivi en juillet avec L’Odyssée de Christopher Nolan, où Tom Holland et Robert Pattinson incarnent des rivaux acharnés tandis que Zendaya prête ses traits à la déesse Athéna, avant de culminer deux semaines plus tard avec Spider-Man: Brand New Day, qui réunit à nouveau Tom Holland et Zendaya dans les rôles de Peter Parker et MJ. Le trio doit se reformer une dernière fois en décembre dans Dune : Deuxième Partie, où Robert Pattinson incarne Scytale face à Zendaya, qui y interprète Chani.

Une autre coïncidence relie ce petit monde : Tom Holland et Jon Bernthal, déjà amis de longue date, se retrouvent eux aussi à l’affiche à la fois de L’Odyssée et de Spider-Man, renforçant encore la sensation d’un vivier d’acteurs qui tournent sans cesse ensemble cette année.

Un trio également lié à la ville

Cette omniprésence à l’écran s’accompagne d’une vie privée tout aussi scrutée : Tom Holland et Zendaya, en couple depuis leurs débuts sur la saga Spider-Man, se sont récemment mariés, tandis que Robert Pattinson est fiancé à la chanteuse et actrice Suki Waterhouse. Lors d’interviews conjointes pour la promotion de leurs films, les deux acteurs ont plusieurs fois été interrogés sur une éventuelle jalousie de leurs partenaires respectifs face au temps passé ensemble, des questions qu’ils ont systématiquement balayées avec humour.

Zendaya, de son côté, poursuit également sa carrière loin de ce trio, avec une récente nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans la troisième saison d’Euphoria, confirmant une année exceptionnellement chargée pour l’actrice.