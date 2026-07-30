Sans identité ni alliés, Spider-Man affronte New York en solitaire

Dans "Spider-Man: Brand New Day", Tom Holland incarne un Peter Parker isolé, effacé de la mémoire de ses proches, après un sort du Docteur Strange. Alors qu'il navigue seul dans New York, ses capacités arachnéennes évoluent, ajoutant une nouvelle dimension à son héroïsme. Le film présente une tonalité plus sombre et une exploration de l'isolement.

Cinq ans après le succès de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland reprend le costume de l’homme araignée dans Spider-Man: Brand New Day, sorti en France le 29 juillet, un quatrième volet solo réalisé par Destin Daniel Cretton qui ouvre un tout nouveau chapitre pour Peter Parker.

Un héros effacé de la mémoire de tous ses proches

À la fin du précédent film, un sort du Docteur Strange avait effacé Peter Parker de la mémoire du monde entier, y compris de sa petite amie MJ, jouée par Zendaya, et de son meilleur ami Ned, interprété par Jacob Batalon. Tante May étant décédée entre-temps, Peter se retrouve plus seul que jamais, sans amis, sans famille, sans le soutien de la technologie de Tony Stark, devenu un justicier de rue à plein temps pour protéger New York.

Diplômés du MIT, Ned et MJ reviennent vivre à New York et reconstruisent leur existence loin de Peter, qui les observe désormais de loin. Cette solitude grandissante s’accompagne d’une mutation physique inattendue : son ADN commence à changer, ses capacités arachnéennes semblant vouloir échapper à son contrôle.

Une nouvelle menace invisible et un casting élargi

Le film introduit une galerie de personnages inédits pour la franchise, portée notamment par Sadie Sink, ainsi que le retour de Jon Bernthal dans le rôle du Punisher et de Mark Ruffalo en Bruce Banner. D’une durée de 2h25, le long métrage explore la question de savoir si les pertes successives de Peter feront de lui une personne froide et détachée, ou renforceront au contraire sa détermination à incarner la responsabilité qui accompagne ses pouvoirs.

Le film marque un tournant dans le ton de la trilogie portée par Tom Holland, qui s’éloigne de l’insouciance de ses débuts, entouré d’Iron Man et de ses amis, pour se rapprocher de l’isolement traditionnellement associé au personnage dans les précédentes incarnations cinématographiques.