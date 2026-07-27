CULTURE Cinéma

Yeon Sang-ho délaisse les zombies pour un thriller familial intime

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

Yeon Sang-ho délaisse les zombies pour un thriller familial intime
Yeon Sang-ho délaisse les zombies pour un thriller familial intime

Le réalisateur sud-coréen Yeon Sang-ho, connu pour le film catastrophe Dernier train pour Busan, sort en France le 29 juillet The Ugly, un thriller intimiste adapté de son propre roman graphique, tourné en moins d’un mois avec une équipe et un budget bien plus modestes que ses productions précédentes.

Un secret de famille vieux de quarante ans

Le film suit Im Dong-hwan, qui supervise le tournage d’un documentaire consacré à son père, un maître graveur de sceaux aveugle de naissance et admiré pour la finesse de son travail. Le tournage bascule lorsque la police contacte Dong-hwan pour lui apprendre que les ossements de sa mère, disparue quarante ans plus tôt et que tout le monde croyait partie, viennent d’être retrouvés enterrés dans une forêt.

Dong-hwan entreprend alors sa propre enquête sur ce passé familial soigneusement enfoui par son père, une quête de vérité qui dévoile peu à peu des secrets liés à ce que le synopsis du film qualifie de laideur humaine.

Une seconde sortie française en 2026 pour le réalisateur

Porté par les acteurs Park Jeong-min, Kwon Hae-hyo et Han Ji-hyun, le film marque la deuxième sortie de Yeon Sang-ho sur les écrans français cette année, après le film Colony. Distribué en France par KMBO, The Ugly avait été présenté en avant-première au festival international du film de Toronto en 2025 avant sa sortie initiale en Corée du Sud.

Contrairement aux productions de genre à grand spectacle qui ont fait sa renommée internationale, Yeon Sang-ho renoue ici avec un cinéma plus modeste, dans la continuité thématique de ses tout premiers longs métrages consacrés aux dérives de la société coréenne contemporaine.

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