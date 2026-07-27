AstraZeneca affiche un bénéfice net en hausse grâce à l’oncologie

AstraZeneca annonce une hausse de son bénéfice net de plus de 2 % pour le deuxième trimestre, atteignant 2,51 milliards de dollars, soutenue par ses traitements oncologiques. Malgré un revers lié à un essai clinique, l’entreprise maintient ses prévisions de croissance pour 2026 et explore des opportunités dans le marché des traitements anti-obésité.

Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, portés par ses traitements contre le cancer. L’entreprise confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026.

Le bénéfice net d’AstraZeneca a progressé de plus de 2 % sur les trois mois clos fin juin, atteignant 2,51 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros), contre la même période un an plus tôt. Le chiffre d’affaires total a, lui, grimpé de 5 % à taux de change constants, à 15,38 milliards de dollars (13,49 milliards d’euros), tiré par les ventes de médicaments contre le cancer et les traitements des maladies rares.

L’indicateur le plus scruté par les marchés, le bénéfice par action ajusté, ressort à 2,63 dollars, soit une hausse de 18 % à taux de change constants. Ce chiffre dépasse la prévision moyenne des analystes, fixée à 2,48 dollars. L’action du groupe, basé à Cambridge, gagnait 1,4 % en début de séance lundi sur les marchés européens, se redressant après une chute enregistrée début juillet.

Cette correction boursière faisait suite à l’échec inattendu d’un essai clinique de phase avancée portant sur le médicament Wainua, un revers rare pour le laboratoire. Le directeur général Pascal Soriot a néanmoins assuré que l’entreprise restait « en bonne voie » pour atteindre son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2030. « Nous restons confiants dans la solidité de notre portefeuille de projets et attendons plus de vingt résultats d’essais cliniques à fort enjeu au cours des 18 prochains mois », a-t-il déclaré.

AstraZeneca lorgne par ailleurs le marché des traitements contre l’obésité, aujourd’hui dominé par le danois Novo Nordisk et l’américain Eli Lilly. Des résultats publiés en juin ont montré que les patients recevant la dose la plus élevée de sa pilule expérimentale, l’elecoglipron, ont perdu en moyenne 10,5 % de leur poids corporel après 26 semaines, un chiffre qui monte à 11,8 % après 36 semaines. Si ces données se confirment lors d’autres essais, le groupe pourrait s’imposer sur ce segment très lucratif.