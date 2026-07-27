Entrevue Moyen-Orient

L’Iran convoque l’ambassadeur français à Téhéran pour ingérence présumée

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L’Iran convoque l’ambassadeur français à Téhéran pour ingérence présumée
L’Iran convoque l’ambassadeur français à Téhéran pour ingérence présumée

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de France Pierre Cochard, une semaine après que Paris a dénoncé le traitement infligé à deux de ses diplomates sur le sol iranien.

La convocation a eu lieu dimanche 26 juillet. Pierre Cochard, représentant de la France à Téhéran, a été reçu par le ministère iranien des Affaires étrangères, qui lui a reproché des « ingérences dans les affaires intérieures de l’Iran ».

Cette démarche intervient en réponse aux déclarations du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui avait pris la parole le 20 juillet pour dénoncer « une action d’intimidation extrêmement grave de la part des services de sécurité iraniens à l’encontre de deux diplomates » français. L’un d’eux aurait été « molesté ». Selon Barrot, les deux agents ont été « détenus sans raison pendant plusieurs heures » et « interrogés » dans le cadre de leur mission de soutien à la société civile iranienne.

Téhéran avait alors réfuté ces accusations, évoquant un bref interrogatoire consécutif à une rencontre des diplomates « avec plusieurs personnes recherchées par les autorités ».

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baqhaï, a maintenu cette version lundi. Les deux diplomates auraient mené des activités « qui n’étaient en aucun cas justifiées » et auraient « interféré dans les affaires intérieures de l’Iran sous le prétexte de s’engager avec la société civile », a-t-il affirmé.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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