L’Iran convoque l’ambassadeur français à Téhéran pour ingérence présumée

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de France Pierre Cochard, une semaine après que Paris a dénoncé le traitement infligé à deux de ses diplomates sur le sol iranien.
La convocation a eu lieu dimanche 26 juillet. Pierre Cochard, représentant de la France à Téhéran, a été reçu par le ministère iranien des Affaires étrangères, qui lui a reproché des « ingérences dans les affaires intérieures de l’Iran ».
Cette démarche intervient en réponse aux déclarations du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui avait pris la parole le 20 juillet pour dénoncer « une action d’intimidation extrêmement grave de la part des services de sécurité iraniens à l’encontre de deux diplomates » français. L’un d’eux aurait été « molesté ». Selon Barrot, les deux agents ont été « détenus sans raison pendant plusieurs heures » et « interrogés » dans le cadre de leur mission de soutien à la société civile iranienne.
Téhéran avait alors réfuté ces accusations, évoquant un bref interrogatoire consécutif à une rencontre des diplomates « avec plusieurs personnes recherchées par les autorités ».
Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baqhaï, a maintenu cette version lundi. Les deux diplomates auraient mené des activités « qui n’étaient en aucun cas justifiées » et auraient « interféré dans les affaires intérieures de l’Iran sous le prétexte de s’engager avec la société civile », a-t-il affirmé.
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