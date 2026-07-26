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Les Houthis yéménites visent des installations pétrolières saoudiennes en mer Rouge

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Les Houthis yéménites visent des installations pétrolières saoudiennes en mer Rouge
Les Houthis yéménites visent des installations pétrolières saoudiennes en mer Rouge

Le mouvement houthi yéménite a revendiqué des frappes contre des infrastructures pétrolières appartenant à Aramco en Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes affirment avoir intercepté les missiles et les drones utilisés lors de cette attaque.

Les Houthis ont annoncé avoir pris pour cible des installations pétrolières d’Aramco situées en Arabie saoudite, dans ce qui constitue une nouvelle escalade entre les deux camps. Le groupe armé yéménite, qui contrôle une large partie du nord du Yémen, n’a pas précisé le nombre ni le type exact d’engins utilisés lors de cette opération.

Du côté saoudien, les autorités ont indiqué avoir intercepté les missiles et les drones lancés en direction de ces infrastructures. Aucun bilan de dégâts matériels n’a été communiqué dans l’immédiat.

Ces frappes s’inscrivent dans un cycle de tensions persistantes entre Riyad et les Houthis, qui contrôlent la capitale yéménite Sanaa depuis 2014. Les installations d’Aramco, géant pétrolier public saoudien, ont déjà été visées par le passé, notamment lors des attaques spectaculaires de 2019 contre les sites d’Abqaïq et de Khurais.

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