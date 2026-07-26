Flavio Bolsonaro lance sa campagne présidentielle avec Milei et Netanyahu

Flavio Bolsonaro a lancé sa candidature présidentielle à São Paulo, soutenu par Javier Milei et Benjamin Netanyahu. Malgré une convention marquée par l'absence de figures brésiliennes influentes et des sondages défavorables, il présente son combat comme une lutte entre le bien et le mal, tout en soulevant des inquiétudes sur la validité du système électoral.

Le fils de l’ancien président brésilien a officiellement lancé sa candidature samedi à São Paulo, entouré de soutiens étrangers de droite, tandis que peu de figures politiques brésiliennes de premier plan ont fait le déplacement.

C’est dans les locaux du Parti libéral, la formation de son père, que Flavio Bolsonaro a officialisé samedi sa candidature à la présidence du Brésil, face au président sortant Luiz Inácio Lula da Silva. La convention a surtout retenu l’attention par la présence du président argentin Javier Milei et par un message vidéo du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Milei a effectué le déplacement à São Paulo la veille de l’événement, rencontrant au passage le gouverneur de l’État, Tarcisio de Freitas. Depuis la tribune, il a livré un discours offensif contre Lula, affirmant que Bolsonaro pouvait « sauver » le Brésil du socialisme. « Nous continuerons à offrir notre témoignage partout contre les mensonges du socialisme », a-t-il déclaré.

Netanyahu, lui, s’est exprimé par vidéo interposée. « Flavio, mon ami, je veux te féliciter pour le lancement officiel de ta campagne », a dit le Premier ministre israélien dans l’enregistrement. « Tu es un grand champion du Brésil, un grand champion de l’amitié entre nos peuples. »

Flavio Bolsonaro a présenté l’enjeu de l’élection en termes manichéens. « Ce n’est pas qu’une convention de parti », a-t-il lancé à ses partisans. « C’est le début des batailles les plus dures de notre vie. Un combat entre le bien et le mal. »

La réalité politique reste cependant difficile pour le candidat. Les sondages récents le placent derrière Lula, et sa campagne a accumulé les revers et les scandales. Les partis de centre-droit ont gardé leurs distances, et l’absence de figures brésiliennes de poids à la convention n’est pas passée inaperçue. Quant à son père, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État après sa défaite face à Lula en 2022, il n’a pu participer qu’à travers une vidéo générée par intelligence artificielle.

La campagne de Flavio Bolsonaro est aussi fragilisée par les critiques portant sur ses liens avec l’administration de Donald Trump, perçus par une partie des Brésiliens comme une ingérence étrangère. Le Brésil a d’ailleurs refusé samedi des visas à deux responsables de l’administration américaine qui souhaitaient rencontrer les autorités électorales brésiliennes pour évoquer « la liberté d’expression liée aux élections ».

Comme son père avant lui, Flavio Bolsonaro alimente par ailleurs les doutes sur la fiabilité du système électoral brésilien, une rhétorique que ses adversaires voient comme une préparation à contester les résultats en cas de défaite. Le Parti des travailleurs de Lula, 80 ans, doit tenir sa propre convention le 2 août pour confirmer la candidature du président à sa réélection.