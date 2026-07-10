Aux États-Unis, des démocrates au Congrès réclament un débat sur le soutien militaire à Israël

Un groupe de sénateurs démocrates américains appelle ses collègues à bloquer temporairement une importante loi de financement militaire tant qu’un débat n’aura pas eu lieu sur les projets visant à renforcer les relations entre Washington et Israël. Cette initiative illustre les tensions croissantes au sein du Parti démocrate concernant le soutien apporté au gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Dans une lettre consultée par Reuters et portée par le sénateur démocrate Chris Van Hollen, élu du Maryland, plusieurs parlementaires demandent à leurs collègues de s’opposer à l’avancement de la loi d’autorisation de la défense nationale (NDAA) tant que le Sénat n’aura pas examiné des mesures concernant une coopération militaire et de renseignement plus étroite avec Israël.

Les signataires estiment que les élus doivent pouvoir débattre de ces propositions avant de prendre des décisions engageant la politique de défense américaine. « En tant que sénateurs démocrates, nous ne devrions pas apporter des votes qui contraignent le président Donald Trump à approfondir les relations des États-Unis avec le gouvernement extrémiste de Netanyahu », ont-ils écrit dans leur courrier adressé à leurs collègues.

Cette démarche reflète une évolution plus large au sein du Parti démocrate, où la question du soutien à Israël est devenue de plus en plus divisive. Alors que les élections de mi-mandat de novembre approchent, certains élus remettent en cause une politique américaine traditionnellement soutenue par les deux grands partis.

Le débat intervient dans un contexte régional tendu après la guerre contre l’Iran. Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé le mois dernier, environ un Américain sur quatre estime que ce conflit était justifié. La même enquête indique également que l’image d’Israël auprès des électeurs démocrates s’est fortement dégradée ces dernières années, passant de 59 % d’opinions favorables en 2018 à 22 % en mai.

Cette évolution traduit un changement important dans le débat politique américain, où le soutien historique à Israël fait désormais l’objet de critiques plus ouvertes au sein même du camp démocrate. Les discussions au Congrès pourraient ainsi devenir un nouvel épisode de la confrontation autour de la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient.