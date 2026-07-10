Affaire Epstein : le Nouveau-Mexique accuse le ministère de la Justice américain de bloquer son enquête

Le procureur général du Nouveau-Mexique a accusé jeudi le ministère américain de la Justice d’entraver l’enquête menée par l’État sur l’ancien ranch de Jeffrey Epstein, en refusant de transmettre des documents non expurgés liés au défunt financier condamné pour crimes sexuels. Les autorités locales affirment que ces informations sont essentielles pour faire progresser leurs investigations.

Le Nouveau-Mexique, dirigé par les démocrates, a rouvert en février une enquête sur les activités présumées de Jeffrey Epstein dans son ancien ranch situé au sud de Santa Fe, la capitale de l’État. Le site est accusé d’avoir été un lieu où Epstein aurait abusé de femmes et de jeunes filles pendant près de trois décennies.

Près de cinq mois après le lancement de cette nouvelle enquête, le procureur général du Nouveau-Mexique, Raul Torrez, n’a encore annoncé aucun résultat. Il affirme toutefois que les autorités de l’État ont besoin d’accéder à certains documents détenus par le gouvernement fédéral pour identifier les personnes impliquées et établir les responsabilités.

Dans une lettre datée du 30 juin adressée au procureur américain par intérim Todd Blanche, Raul Torrez affirme que le ministère de la Justice n’a pas répondu à une demande formulée en février concernant des dossiers non expurgés. Ces documents contiendraient notamment les noms de survivants d’Epstein, de témoins, de complices présumés et d’autres personnes considérées comme importantes pour l’enquête menée par le Nouveau-Mexique.

La question de la publication des dossiers liés à Jeffrey Epstein est devenue un sujet de forte pression politique aux États-Unis, notamment durant le second mandat du président Donald Trump. Celui-ci a récemment suggéré que le pays devait tourner la page sur l’affaire concernant les crimes de l’ancien financier.

Le ministère américain de la Justice n’a pas immédiatement répondu aux accusations du procureur général du Nouveau-Mexique. L’enquête de l’État se poursuit alors que les autorités cherchent à déterminer l’étendue des activités criminelles présumées liées au ranch d’Epstein et les éventuelles responsabilités de personnes encore non identifiées.