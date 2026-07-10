Après la flambée des prix de l’énergie, l’UE prépare un vaste plan pour accélérer l’électrification

L’Union européenne s’apprête à dévoiler un ambitieux plan visant à réduire sa dépendance au pétrole et au gaz en accélérant l’électrification de son économie. Selon un projet de proposition de la Commission européenne consulté par Reuters, Bruxelles prévoit de mettre en place de nouvelles politiques et des mécanismes de financement afin d’encourager le recours à l’électricité dans de nombreux secteurs d’activité.

Cette initiative intervient en réponse aux conséquences énergétiques de la guerre en Iran, qui a provoqué une forte hausse des prix du pétrole et du gaz en Europe. Très dépendante des importations d’énergie, l’Union européenne estime que le conflit a augmenté sa facture énergétique de près de 50 milliards d’euros depuis la fin du mois de février.

Le projet, dont la publication est prévue le 17 juillet, prévoit notamment de fixer un objectif de part minimale de la consommation énergétique de l’Union devant être assurée par l’électricité d’ici à 2040. Le document, encore en cours d’élaboration, ne précise toutefois pas encore le pourcentage qui sera retenu.

Une électrification plus rapide de l’économie impliquerait une accélération du remplacement des véhicules à essence et diesel par des voitures électriques, l’installation de pompes à chaleur à la place des chaudières au gaz dans les logements, ainsi que la modernisation des procédés industriels grâce à des équipements fonctionnant à l’électricité plutôt qu’aux combustibles fossiles.

La Commission européenne entend également soutenir financièrement cette transition, souvent freinée par le coût élevé des investissements initiaux. Si les technologies électriques, comme les véhicules électriques ou les pompes à chaleur, permettent généralement de réduire les dépenses à long terme, leur prix d’acquisition demeure un obstacle pour de nombreux ménages et entreprises.

Avec ce plan, Bruxelles cherche à renforcer la sécurité énergétique du continent tout en poursuivant ses objectifs climatiques. L’accélération de l’électrification est présentée comme un levier essentiel pour diminuer la dépendance de l’Europe aux combustibles fossiles importés et mieux protéger son économie face aux chocs géopolitiques.