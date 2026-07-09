Après plusieurs décès de migrants, le Mexique va poursuivre les États-Unis en justice

Le gouvernement mexicain a annoncé jeudi son intention de déposer des plaintes pénales aux États-Unis après la mort de plusieurs ressortissants mexicains en détention dans des centres de rétention pour migrants ou lors d’opérations menées par les services américains de l’immigration. Cette décision marque un durcissement du ton de Mexico face à Washington, dans un contexte de relations bilatérales de plus en plus tendues.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a indiqué que 14 citoyens mexicains sont décédés alors qu’ils étaient détenus par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), tandis que trois autres ont perdu la vie lors d’opérations d’interpellation conduites par cette agence. Selon elle, les plaintes viseront à établir les responsabilités pénales des personnes soupçonnées d’homicides ou de violations des droits de l’homme.

Cette annonce intervient deux jours après la mort de Lorenzo Salgado Araujo, un Mexicain de 52 ans installé illégalement aux États-Unis depuis près de trente ans. L’homme a été abattu mardi par un agent de l’ICE à Houston, au Texas. Sa mort a provoqué des manifestations dans la ville et porte à au moins six le nombre de personnes tuées par balle lors d’opérations de contrôle de l’immigration depuis le retour de Donald Trump à la présidence en janvier 2025 et le lancement de sa politique d’expulsions massives.

« Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la mort des Mexicains », a déclaré Claudia Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne. La cheffe de l’État a assuré que son gouvernement continuerait d’apporter son soutien à tous les ressortissants mexicains qui en ont besoin, « en particulier à ceux dont le seul crime est de travailler honnêtement aux États-Unis ».

En réponse aux sollicitations de Reuters, le département américain de la Sécurité intérieure a affirmé qu’aucune hausse du taux de mortalité des personnes détenues n’avait été constatée sous l’administration Trump. Le ministère a assuré que les migrants placés en détention bénéficient d’une procédure régulière, de soins médicaux, d’un accès à l’alimentation et à l’eau, ainsi que de la possibilité de communiquer avec leurs proches et leurs avocats. Le ministère américain de la Justice n’avait pas réagi au moment de la publication de ces informations.

Selon le ministre mexicain des Affaires étrangères, Roberto Velasco, cette initiative judiciaire intervient après plusieurs démarches diplomatiques restées sans résultat. Mexico estime désormais que la voie judiciaire est nécessaire pour obtenir des réponses sur ces décès et demander des comptes aux responsables présumés.