L’Espagne affirme avoir convaincu Trump d’adoucir son discours sur l’OTAN

Le gouvernement espagnol a affirmé jeudi que le président américain Donald Trump avait adopté un ton plus conciliant à l’égard de Madrid après avoir pris connaissance de la contribution de l’Espagne aux capacités de l’OTAN, même si les tensions sur les dépenses de défense demeurent.

Selon des responsables espagnols, Donald Trump a modéré ses critiques après des échanges intervenus en marge du sommet de l’OTAN à Ankara, où Madrid a présenté en détail son engagement au sein de l’Alliance.

Ce changement de ton intervient après que le président américain avait menacé de prendre des mesures commerciales contre l’Espagne en raison de son refus de soutenir l’objectif fixé par l’OTAN de consacrer 5 % du produit intérieur brut aux dépenses de défense.

Malgré cette approche plus conciliante, la menace de restrictions commerciales n’a pas été totalement écartée. Les autorités espagnoles continuent toutefois de défendre leur position, estimant que leur contribution à la sécurité collective ne doit pas être évaluée uniquement à l’aune des dépenses militaires.

Madrid maintient ainsi son refus d’adopter l’objectif des 5 % du PIB proposé au sein de l’Alliance, tout en affirmant rester pleinement engagé dans les missions et les capacités de l’OTAN.