Audiences radios : France Inter première, RTL recule, Fun Radio en difficulté, Nova cartonne

La saison 2025-2026 s’achève sur des chiffres mitigés pour les radios françaises. Les audiences de la période avril-juin 2026 doivent être officiellement publiées vendredi matin par Médiamétrie, mais les premières tendances confirment, selon Le Parisien, une érosion globale du média. L’ensemble de la FM rassemble 37,6 millions d’auditeurs chaque jour, soit 10 000 de moins qu’un an plus tôt.

France Inter reste leader, mais passe sous les 7 millions

France Inter conserve sa première place, avec 6,9 millions d’auditeurs quotidiens. La station publique reste nettement devant ses concurrentes, mais elle termine la saison en baisse, avec 90 000 auditeurs perdus sur un an. Ce recul la fait passer sous la barre symbolique des 7 millions d’auditeurs.

RTL deuxième, Franceinfo troisième

RTL garde la deuxième place avec 4,9 millions d’auditeurs quotidiens, mais la station perd 240 000 auditeurs sur un an. Franceinfo suit en troisième position avec 4,7 millions d’auditeurs, en léger recul de 30 000 auditeurs. Le trio de tête reste donc inchangé, mais aucune de ces trois antennes ne progresse sur la période.

Nova cartonne

Radio Nova signe la plus forte progression de cette fin de saison et devient la dixième radio de France. Portée notamment par l’arrivée de Guillaume Meurice, la station dépasse désormais les 2 millions d’auditeurs quotidiens. Sa hausse atteint 1,2 million d’auditeurs en un an, une progression spectaculaire dans un marché pourtant globalement en recul. Nova s’impose ainsi comme la grande gagnante de cette vague, pendant que plusieurs antennes historiques reculent ou stagnent.

NRJ chute, Nostalgie recule, Skyrock résiste

NRJ se classe quatrième avec 3,7 millions d’auditeurs quotidiens, mais accuse une baisse nette de 400 000 auditeurs. Nostalgie arrive ensuite avec 3,2 millions d’auditeurs, en recul de 200 000. Skyrock atteint le même niveau, avec 3,2 millions d’auditeurs, mais la station gagne 50 000 auditeurs sur un an.

RMC baisse légèrement, Europe 1 progresse à petits pas

RMC se classe septième avec 2,7 millions d’auditeurs quotidiens, en baisse de 25 000 auditeurs. Europe 1 arrive juste derrière avec 2,6 millions d’auditeurs et gagne 20 000 fidèles sur un an. La station poursuit donc une progression modérée, sans bouleverser le classement général.

Les musicales tirent leur épingle du jeu

Le contraste est net entre les familles de radios. Les musicales réunissent 17,5 millions d’auditeurs chaque jour, soit 600 000 de plus sur un an. Elles atteignent leur plus haut niveau depuis la fin 2023. À l’inverse, les radios généralistes tombent à 16,7 millions d’auditeurs, avec une perte de 400 000 personnes, leur plus bas niveau historique. Les radios thématiques montent à 8,2 millions d’auditeurs, en hausse de 250 000, un record pour une fin de saison.

Fun Radio en difficulté

Fun Radio termine la saison dans une position délicate. La station musicale tombe à 1,7 million d’auditeurs quotidiens sur la dernière vague, soit une baisse de 100 000 auditeurs sur un an. Ce résultat marque la plus faible vague d’avril-juin de son histoire. Autre signal dur pour la station : Fun Radio est désormais devancée par Radio Nova, alors que cette dernière disposait jusque-là d’un poids beaucoup plus limité dans le paysage radio national.