Tour de France 2026 : Pogacar tue le suspense dès la première journée de haute montagne et relègue Vingegaard à 2’38’’

Tadej Pogacar a frappé très fort dès la première journée de haute montagne du Tour de France 2026. Le Slovène d’UAE Emirates-XRG a remporté la 6e étape, ce jeudi, à Gavarnie-Gèdre, après une attaque lointaine et un raid en solitaire de 43 kilomètres. Déjà vainqueur une première fois depuis le départ de cette édition, il signe son deuxième succès sur ce Tour et reprend le maillot jaune. Pogacar a placé son attaque à cinq kilomètres du sommet du col du Tourmalet, long de 17,1 kilomètres à 7 % de moyenne. Personne n’a pu suivre. Une fois seul en tête, il a creusé l’écart sans relâcher son effort, jusqu’à franchir la ligne avec plus de deux minutes d’avance sur Jonas Vingegaard.

Vingegaard limite les dégâts, mais perd gros

Jonas Vingegaard a pris la deuxième place de l’étape, à 2’38’’ de Pogacar. Le Danois de Visma-Lease a Bike a rapidement compris qu’il ne pourrait pas revenir sur le Slovène. Il a roulé seul, à son rythme, pendant plus de 40 kilomètres pour éviter une déroute plus lourde. Derrière lui, un groupe de poursuivants a terminé à une vingtaine de secondes seulement. On y retrouvait notamment Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Paul Seixas et Florian Lipowitz. Vingegaard conserve donc sa place parmi les hommes forts du classement général, mais Pogacar lui a infligé un premier gros écart en montagne.

Torstein Traeen lâché, puis victime d’une chute

Le maillot jaune Torstein Traeen n’a pas résisté à cette étape pyrénéenne. Le Norvégien d’Uno-X, qui portait la tunique depuis deux jours, a été lâché tôt dans la journée avant de tomber en descente. Il a ensuite été ralenti par les conditions météo, avec un orage sur la fin du parcours. Sa journée difficile a ouvert la voie au retour de Pogacar en jaune. Le Slovène reprend les commandes du Tour au terme d’une étape qui a fortement rebattu les cartes au classement général.

UAE Emirates-XRG verrouille la course

L’équipe UAE Emirates-XRG a parfaitement contrôlé la journée autour de son leader. Isaac Del Toro a joué un rôle important dans le Tourmalet avant de finir très fort dans le final. Le Mexicain a pris la troisième place de l’étape au sprint, devant Remco Evenepoel, quatrième, et Paul Seixas, cinquième. Cette arrivée groupée derrière Vingegaard confirme la densité du groupe des favoris, mais Pogacar a déjà pris une marge nette. Avec ce succès, le Slovène porte son total à 15 victoires d’étape sur le Tour de France et enfile à nouveau le maillot jaune dès la première étape de haute montagne.