— Neymar quitte la Seleção : la fin irréversible d’une histoire de 16 ans avec le Brésil

Neymar aurait décidé de ne plus porter le maillot de la sélection brésilienne. À 34 ans, le numéro 10 met fin à son parcours international après l’élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde, battu 2-1 par la Norvège. Entré en cours de match, l’attaquant a inscrit un penalty dans le temps additionnel. Ce but restera comme son dernier geste sous le maillot jaune. Il renforce encore son statut de meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, mais il ne change pas l’issue d’une soirée brutale pour le football brésilien.

Un dernier match d’adieu au Brésil

Neymar doit encore disputer une rencontre d’adieu sur le sol brésilien. Ce match doit permettre au public de saluer une dernière fois celui qui a porté le numéro 10 pendant plus d’une décennie, entre attentes immenses, blessures répétées, records personnels et rendez-vous manqués en Coupe du monde. Sa décision est présentée comme définitive. Le joueur ne prévoit pas de revenir sur son choix et ne devrait plus participer au prochain cycle international avec la Seleção.

Une carrière commencée en 2010

Neymar avait débuté avec le Brésil le 10 août 2010 lors d’un match amical contre les États-Unis. Très vite installé comme visage de la sélection, il a disputé quatre Coupes du monde et porté les espoirs d’un pays qui attend toujours un sixième titre mondial depuis 2002. Son passage en sélection aura été marqué par des moments forts, dont la Coupe des confédérations remportée en 2013 et le titre olympique décroché à Rio en 2016. Il aura aussi connu des soirées douloureuses, notamment la blessure qui l’avait privé de la demi-finale du Mondial 2014, puis les éliminations successives du Brésil dans les compétitions suivantes.

Le record, mais pas la Coupe du monde

Neymar quitte la sélection avec le record de buts sous le maillot brésilien. Il dépasse Pelé au classement des buteurs de la Seleção, une marque historique qui restera attachée à son nom. Mais son parcours international restera aussi associé à l’absence de titre mondial. Malgré son statut, son talent et son rôle central pendant plusieurs années, Neymar n’a jamais remporté la Coupe du monde avec le Brésil. L’élimination contre la Norvège referme donc son histoire internationale sur une nouvelle désillusion collective.

Le Brésil doit reconstruire sans son numéro 10

Le départ de Neymar ouvre une nouvelle période pour la sélection brésilienne. La CBF et le staff devront préparer la suite sans le joueur qui a longtemps occupé le centre du projet offensif. Vinicius Junior, Rodrygo, Endrick, Martinelli et les autres cadres offensifs sont désormais appelés à prendre davantage de responsabilités. Pour le Brésil, la fin de Neymar en sélection n’est pas seulement le départ d’un joueur emblématique. C’est la fermeture d’un cycle entier, commencé il y a 16 ans, et terminé sur une Coupe du monde quittée plus tôt que prévu.