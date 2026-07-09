— France-Maroc à 22h : les Bleus défient les Lions de l’Atlas pour une place en demi-finale

La France affronte le Maroc ce soir à 22h, heure française, en quart de finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre se joue au Boston Stadium, à Foxborough. Le vainqueur se qualifiera pour les demi-finales et affrontera le vainqueur du duel entre l’Espagne et la Belgique.

Ce France-Maroc remet face à face deux sélections qui s’étaient déjà croisées dans le dernier carré de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus s’étaient alors imposés 2-0 face aux Lions de l’Atlas, mettant fin au parcours historique du Maroc, première sélection africaine et arabe à atteindre une demi-finale mondiale. Quatre ans plus tard, le contexte est différent : le Maroc n’est plus une surprise, mais une équipe installée parmi les outsiders.

La France avance avec autorité

L’équipe de France arrive dans ce quart de finale après avoir franchi les deux premiers tours à élimination directe sans encaisser de but. Les Bleus ont d’abord battu la Suède 3-0 en seizièmes de finale, avant d’écarter le Paraguay 1-0 en huitièmes. Ce parcours confirme la solidité d’une sélection qui sait gérer les matches fermés et faire la différence dans les moments importants.

Didier Deschamps peut s’appuyer sur un groupe habitué à ces rendez-vous. Kylian Mbappé reste le visage offensif de cette équipe, mais la France ne repose pas uniquement sur lui. Le collectif français a montré depuis le début du tournoi une capacité à maîtriser les temps faibles, à contrôler le rythme et à défendre avec rigueur. Dans un quart de finale, cette expérience pèse lourd.

Le Maroc a confirmé son statut

Le Maroc se présente avec un parcours solide. Les Lions de l’Atlas ont éliminé les Pays-Bas aux tirs au but en seizièmes de finale, avant de battre facilement le Canada 3-0 en huitièmes.

La sélection marocaine s’appuie sur une structure défensive disciplinée, une grosse intensité dans les duels et une capacité à se projeter vite. Achraf Hakimi reste l’un des cadres de cette équipe, tandis que Brahim Diaz apporte sa qualité technique entre les lignes. Le Maroc possède aussi une profondeur de groupe plus importante qu’en 2022, avec plusieurs joueurs formés ou passés par les championnats européens.

Un duel chargé d’histoire sportive

France-Maroc est une rencontre à forte résonance, en raison des liens humains et footballistiques entre les deux pays. Plusieurs joueurs marocains sont nés, formés ou passés par la France. Certains internationaux se connaissent depuis longtemps, notamment par les clubs européens. Sur le terrain, cette proximité ne changera pas l’objectif. La France veut continuer sa route vers un nouveau dernier carré mondial. Le Maroc veut effacer le souvenir de 2022 et prouver que son statut actuel n’a rien d’un accident. La pression sera forte des deux côtés, mais elle ne sera pas de même nature : les Bleus sont attendus au plus haut niveau, les Lions de l’Atlas jouent pour franchir un cap supplémentaire.

Une place dans le dernier carré au bout de la soirée

La gagnant de ce quart de finale affrontera le vainqueur du match Espagne-Belgique, qui se dispute vendredi à 21h. La demi-finale se jouera un certain 14 juillet à 21h. Un signe pour les Bleus ? Réponse ce soir…