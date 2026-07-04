Le Maroc terrasse le Canada 3-0 et rejoint les quarts du Mondial

Le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde en éliminant le Canada sur le score de 3-0. Les Lions de l’Atlas ont fait la différence en seconde période, après une première mi-temps sans but. Le tournant est intervenu dès le retour des vestiaires. Azzedine Ounahi a ouvert le score à la 50e minute, donnant l’avantage au Maroc dans un match jusque-là fermé. Le Canada s’est alors retrouvé obligé de se découvrir pour revenir, sans parvenir à faire céder la défense marocaine.

Un doublé d’Ounahi pour plier le match

À la 82e minute, Ounahi a frappé une deuxième fois. Son doublé a mis le Maroc à l’abri et a quasiment condamné les Canadiens, menés 2-0 à moins de dix minutes de la fin du temps réglementaire. Ce deuxième but a définitivement changé la fin de match. Le Canada devait marquer vite pour espérer relancer la rencontre, mais le Maroc a conservé son avantage et a continué à gérer le score avec sérieux.

Rahimi scelle la qualification dans le temps additionnel

Le troisième but marocain est arrivé très tard. Soufiane Rahimi a marqué à la 90e+8 minute, portant le score à 3-0 et confirmant la qualification marocaine sans discussion. Avec ce but, le Maroc a donné plus d’ampleur à sa victoire. Le Canada, qui n’a pas inscrit le moindre but dans ce huitième de finale, quitte la compétition.

Un match engagé, huit cartons jaunes

La rencontre a également été marquée par une forte intensité. Huit cartons jaunes ont été distribués au total : quatre pour le Canada, quatre pour le Maroc. Le match a été disputé, tendu par moments, mais sans que cela ne fasse dérailler les Lions de l’Atlas.

Le Maroc attend Paraguay ou France

En quart de finale, le Maroc affrontera le vainqueur du match Paraguay–France, qui se joue ce soir à 23h.