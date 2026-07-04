Notre-Dame de Paris : 130 millions d’euros manquent encore pour achever la restauration

Les dégâts de l’incendie du 15 avril 2019 sont désormais entièrement réparés, et la cathédrale a rouvert ses portes au public en décembre 2024. Mais Notre-Dame n’est pas au bout de ses chantiers. L’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris a annoncé ce vendredi 3 juillet qu’un nouveau cycle de travaux, programmé jusqu’en 2033, est nécessaire pour assurer la conservation à long terme de l’édifice. Ces opérations, qui comprennent une douzaine de chantiers distincts, sont estimées à 150 millions d’euros. Or il n’en manque pas moins de 130 millions pour les financer. « Nous avons encore besoin de la générosité de mécènes et de donateurs », a lancé Philippe Jost, président de l’établissement public, en appelant à de nouveaux dons sur le site rebatirnotredamedeparis.fr. Pour rappel, la souscription nationale lancée après l’incendie avait permis de réunir 845 millions d’euros.

La rose de la façade, les statues encrassées et des vitraux contemporains controversés

Le premier chantier de ce nouveau cycle débutera dès 2027 et concernera la rose centrale de la façade donnant sur le parvis, inchangée depuis le XIXe siècle. Sa restauration doit traiter des pathologies anciennes et réparer les dommages causés par un épisode de grêle survenu en mai 2025. La façade nord du transept et ses statues médiévales, « très encrassées », bénéficieront également d’une intervention. Un autre chantier, celui-là financé par l’État, prévoit de remplacer six vitraux du bas-côté sud de la nef par des créations contemporaines de l’artiste Claire Tabouret, réalisées par l’atelier des maîtres verriers Simon-Marq. Ce projet fait l’objet d’une vive opposition : deux associations de défense du patrimoine ont tenté d’en obtenir la suspension devant la justice, sans succès, leur demande ayant été rejetée en mai.