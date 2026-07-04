Vague d’attaques au Mali : des insurgés frappent plusieurs villes, l’armée assure avoir repris le contrôle

Le Mali a été la cible d’une série d’attaques menées par des insurgés dans cinq localités du pays tôt samedi. Les assauts ont visé plusieurs positions de l’armée, notamment dans le nord, où sont stationnées des forces maliennes et des combattants russes, ainsi qu’une ville située au sud de la capitale Bamako.

Selon un communiqué des forces armées maliennes, les attaques ont touché les villes et villages d’Anefis, Aguelhoc et Gao dans le nord, Sévaré dans le centre et Kéniéroba dans le sud du pays. L’armée affirme avoir repoussé les assaillants et assure que la situation est désormais « totalement sous contrôle ».

Les autorités militaires indiquent que 20 « terroristes » ont été tués à Sévaré et six autres à Gao. Elles font également état de la mort d’un combattant progouvernemental à Gao et de quatre blessés au sein des forces alliées.

Le Front de libération de l’Azawad (FLA), un groupe rebelle touareg, a revendiqué sa participation aux attaques. En avril dernier, le mouvement s’était allié au Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda, lors d’une opération coordonnée contre l’aéroport de Bamako, qui avait notamment coûté la vie au ministre malien de la Défense.

Cette nouvelle vague de violences souligne la persistance de l’insécurité au Mali, malgré les promesses des autorités militaires de rétablir la stabilité. Le pays reste confronté à des attaques régulières de groupes armés dans plusieurs régions, en particulier dans le nord et le centre du territoire.